Πώς θα επιλέξουμε το σωστό καθαριστικό προσώπου για τον τύπο της επιδερμίδας μας

Δεν χρειάζονται όλες οι επιδερμίδες το ίδιο cleanser. Ανακαλύπτουμε ποια υφή ταιριάζει καλύτερα στη δική μας.



Αν υπάρχει ένα προϊόν που θεωρούμε δεδομένο στη skincare ρουτίνα μας, αυτό είναι το καθαριστικό προσώπου. Το χρησιμοποιούμε κάθε πρωί ή/και βράδυ, το ξεπλένουμε σε λίγα δευτερόλεπτα και συνεχίζουμε με serum, ενυδατική και όλα τα υπόλοιπα αγαπημένα μας προϊόντα. Όμως, πόση σημασία δίνουμε πραγματικά στην υφή και στη σύνθεσή του;







Γιατί ένα τζελ καθαρισμού δεν είναι το ίδιο με ένα κρεμώδες, όπως ένα έλαιο δεν έχει ακριβώς τον ίδιο ρόλο με ένα γαλάκτωμα. Άλλα αφήνουν αυτή τη δροσερή, καθαρή αίσθηση που αγαπάμε, ενώ άλλα είναι πιο απαλά και ενυδατικά, ιδανικά όταν το δέρμα μας δείχνει ξηρό, ευαίσθητο ή το νιώθουμε να τραβάει. Και κάπου εδώ γίνεται ξεκάθαρο ότι η σωστή επιλογή cleanser μπορεί να κάνει περισσότερη διαφορά απ’ όσο φανταζόμαστε και κάθε υφή έχει τα δικά της πλεονεκτήματα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βρούμε ποια ταιριάζει πραγματικά στη δική μας επιδερμίδα και στις ανάγκες της. Γιατί στο skincare, όπως και στη μόδα, το θέμα δεν είναι απλώς τι είναι δημοφιλές, αλλά τι μας ταιριάζει καλύτερα.

31.08.2026, 17:00