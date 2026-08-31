Τζον Γκαλιάνο: Ακυρώθηκε η έκθεσή του στο Met
Τζον Γκαλιάνο: Ακυρώθηκε η έκθεσή του στο Met
Αναλυτικά η ανακοίνωση
Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης ακυρώνει την προγραμματισμένη έκθεση «John Galliano: Horizons» με θέμα τον John Galliano, όπως ανακοίνωσαν το μουσείο και ο σχεδιαστής μόδας σε κοινή δήλωση τη Δευτέρα.
Ο John Galliano βρισκόταν στην κορυφή του κόσμου της μόδας για χρόνια, προτού προβεί σε μια σειρά αντισημιτικών και ρατσιστικών δηλώσεων το 2010 και το 2011, οι οποίες έγιναν viral, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε δίκη για αντισημιτισμό στη Γαλλία.
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Ο John Galliano βρισκόταν στην κορυφή του κόσμου της μόδας για χρόνια, προτού προβεί σε μια σειρά αντισημιτικών και ρατσιστικών δηλώσεων το 2010 και το 2011, οι οποίες έγιναν viral, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε δίκη για αντισημιτισμό στη Γαλλία.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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