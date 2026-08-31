Ο Charles Spencer τιμά τη μνήμη της αδελφής του 29 χρόνια μετά τον θάνατό της

Ηπριγκίπισσα Diana, αν και έχει φύγει από τη ζωή, δεν ξεχνιέται από τους ανθρώπους που την αγάπησαν, 29 χρόνια μετά τον θάνατό της. Ο αδελφός της, Charles Spencer, τίμησε τη μνήμη της τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τη σημαία που κυματίζει μεσίστια πάνω από το Althorp House στο Northamptonshire, το πατρικό σπίτι της Diana.«31 Αυγούστου. Η λιγότερο αγαπημένη μου ημέρα», έγραψε στη λεζάντα.