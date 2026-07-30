Τζορτζ - Αμάλ Κλούνεϊ: Αναγκάζονται να εκκενώσουν το σπίτι τους στη Γαλλία εν μέσω ανεξέλεγκτης φωτιάς
MARIE CLAIRE

Τζορτζ - Αμάλ Κλούνεϊ: Αναγκάζονται να εκκενώσουν το σπίτι τους στη Γαλλία εν μέσω ανεξέλεγκτης φωτιάς

Το ζευγάρι κατοικεί νοτιοδυτικά, στην Μπρινιόλ

Τζορτζ - Αμάλ Κλούνεϊ: Αναγκάζονται να εκκενώσουν το σπίτι τους στη Γαλλία εν μέσω ανεξέλεγκτης φωτιάς
Ενώ συνεχίζουν να μαίνονται πυρκαγιές στη Γαλλία, την Ισπανία και πλέον και στη χώρα μας, δεν κάνουν διακρίσεις ανάμεσα σε επώνυμους και μη: ο George και η Amal Clooney αναγκάστηκαν να εκκενώσουν το σπίτι τους στην Μπρινιόλ, νοτιοδυτικά της Γαλλίας, μαζί με τα 9χρονα δίδυμά τους.

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