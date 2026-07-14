H Εύα Χερτζίκοβα παντρεύτηκε στο Τορίνο με Lanvin
MARIE CLAIRE

H Εύα Χερτζίκοβα παντρεύτηκε στο Τορίνο με Lanvin

Αντί για μια παραδοσιακή couture δημιουργία, το supermodel φόρεσε ένα αέρινο λευκό φόρεμα από παλαιότερη συλλογή του οίκου.

H Εύα Χερτζίκοβα παντρεύτηκε στο Τορίνο με Lanvin

HEva Herzigova παντρεύτηκε αυτό το Σαββατοκύριακο τον σύντροφό της εδώ και 25 χρόνια, Gregorio Marsiaj, σε μια λιτή και ιδιωτική τελετή στο Τορίνο της βόρειας Ιταλίας, όπου ζουν μόνιμα. Για την πολύ ξεχωριστή αυτή ημέρα, το supermodel επέλεξε να μείνει μακριά από τις υπερβολές του bridal dressing και αντί για μια couture δημιουργία, φόρεσε ένα αέρινο φόρεμα Lanvin από παλαιότερη συλλογή του οίκου.

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