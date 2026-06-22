Σάντρα Μπούλοκ: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά και τον πατέρα της στο Instagram
Σάντρα Μπούλοκ: Οι φωτογραφίες με τα παιδιά και τον πατέρα της στο Instagram
Τα συγκινητικά λόγια που του αφιέρωσε.
ΗSandra Bullock μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες από την προσωπική της ζωή. Για την ακρίβεια, με αφορμή την Ημέρα του Πατέρα, που τιμάται κάθε χρόνο στις 21 Ιουνίου, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες με το πατέρα και τα δύο της παιδιά ως μωρά.
Η ηθοποιός απέκτησε τον γιο της, Louis, το 2010 και την κόρη της, Leila, το 2015. Ο πατέρα της, John Wilson Bullock έφυγε από τη ζωή στα 93 του χρόνια, το 2018.
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Η ηθοποιός απέκτησε τον γιο της, Louis, το 2010 και την κόρη της, Leila, το 2015. Ο πατέρα της, John Wilson Bullock έφυγε από τη ζωή στα 93 του χρόνια, το 2018.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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