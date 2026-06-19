Αστέρας Βουλιαγμένης: Το αυθεντικό ελληνικό καλοκαίρι επιστρέφει στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Ο Αστέρας Βουλιαγμένης υποδέχεται το φετινό καλοκαίρι παρουσιάζοντας μια σειρά από νέες εμπειρίες και συνεργασίες που αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ως σημείο αναφοράς της αθηναϊκής ακτογραμμής. Με επίκεντρο τη θάλασσα, τη γαστρονομία, τη μόδα και τη φιλοξενία, ο Αστέρας εξελίσσεται διαρκώς, παραμένοντας ένας προορισμός που συνδυάζει την κοσμοπολίτικη πλευρά της Αθήνας με το ρυθμό του ελληνικού καλοκαιριού.