Σουηδία: Άνδρας καταδικάστηκε για τον εξαναγκασμό της συζύγου του σε σεξουαλικές πράξεις με περισσότερους από 120 άνδρες

Σε φυλάκιση τεσσάρων ετών και πέντε μηνών καταδικάστηκε 61χρονος στη Σουηδία, αφού δικαστήριο έκρινε ότι εξανάγκαζε τη σύζυγό του να παρέχει σεξουαλικές υπηρεσίες σε δεκάδες άνδρες έναντι αμοιβής. Στην ίδια υπόθεση καταδικάστηκαν ακόμη 28 άνδρες για αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών.Το δικαστήριο στο Härnösand, στην ανατολική Σουηδία, έκρινε τον άνδρα ένοχο για αδικήματα που περιλαμβάνουν απόπειρα βιασμού, βαριά μαστροπεία, σωματική βλάβη και παράνομες απειλές.Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο 61χρονος άρχισε το 2022 να οργανώνει συναντήσεις μεταξύ της συζύγου του και ανδρών που ταξίδευαν από διάφορες περιοχές της χώρας σε απομονωμένη αγροικία στην περιοχή Kramfors. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η γυναίκα απευθύνθηκε στην αστυνομία τον Οκτώβριο του 2025.