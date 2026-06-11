Φεστιβάλ Tribeca: Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ συνδύασε το χρώμα του σουτιέν με τα παπούτσια της

ΗSarah Jessica Parker έδωσε χθες το βράδυ το «παρών» στο Tribeca Festival, με αφορμή την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Bang My Box: The Robin Byrd Story, στο οποίο συμμετέχει ως παραγωγός. Για την περίσταση, η ηθοποιός υιοθέτησε μία από τις πιο δυνατές τάσεις της σεζόν, το pajama dressing, επιλέγοντας ένα μεταξένιο ασπρόμαυρο σύνολο από την Dôen. Το look αποτελούνταν από μια αέρινη μπλούζα από κρεπ ύφασμα με ρομαντικές δαντελένιες λεπτομέρειες στις μανσέτες και στο κέντρο, όπου ένα ημιδιάφανο ένθετο πρόσθετε μια διακριτικά αισθησιακή νότα.



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