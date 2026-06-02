Dua Lipa: Νέες φωτογραφίες από τον γάμο της – Όπως τον έζησε εκείνη

Εντύπωση έκανε την περασμένη Κυριακή η είδηση του γάμου της Dua Lipa και του Callum Turner στο Λονδίνο, καθώς οι φήμες ήθελαν το ζευγάρι να παντρεύεται στην Ιταλία το καλοκαίρι. Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός παντρεύτηκαν με μια ρομαντική, κλειστή πολιτική τελετή στο Old Marylebone Town Hall του Λονδίνου, περιτριγυρισμένοι από ελάχιστους στενούς φίλους και συγγενείς, με τη στιλιστική επιλογή της νύφης να εντυπωσιάζει.Αν και φημολογείται ότι θα υπάρξει και δεύτερος γάμος, αυτή τη φορά στη Σικελία, προς το παρόν η Dua Lipa δεν έχει δώσει κανένα στοιχείο ή κάποια απάντηση στα δημοσιεύματα. Ωστόσο, πριν από λίγες ώρες έκανε μία ανάρτηση με φωτογραφίες από την τελετή στο Δημαρχείο με κεντρικό στοιχείο εκείνη και τον σύζυγό της. Σε αυτές τους βλέπουμε να χαμογελούν αγκαλιασμένοι και να ανταλλάσουν ένα τρυφερό φιλί.