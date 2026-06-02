Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι ξανά στο δικαστήριο έναν μήνα μετά τον συμβιβασμό
Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι ξανά στο δικαστήριο έναν μήνα μετά τον συμβιβασμό
Τελικά, η δικαστική διαμάχη μεταξύ τους συνεχίζεται.
Νέα τροπή παίρνει η πολύκροτη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στη Blake Lively και τον Justin Baldoni, καθώς οι δύο πλευρές βρέθηκαν ξανά ενώπιον δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα, μόλις έναν μήνα μετά την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Η νομική ομάδα της ηθοποιού ζητά την καταβολή δικηγορικών εξόδων και αποζημιώσεων από τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία It Ends With Us, υποστηρίζοντας ότι η αγωγή δυσφήμισης που είχε καταθέσει ο Baldoni και η εταιρεία παραγωγής του, Wayfarer Studios, συνιστούσε πράξη αντιποίνων, κάτι που απαγορεύεται από τη νομοθεσία της Καλιφόρνια.
Οι δικηγόροι του Justin Baldoni απορρίπτουν τις κατηγορίες, ενώ το Reuters ανέφερε ότι δεν έχουν γίνει γνωστά τα ποσά που διεκδικεί η πλευρά της Blake Lively.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Η νομική ομάδα της ηθοποιού ζητά την καταβολή δικηγορικών εξόδων και αποζημιώσεων από τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία It Ends With Us, υποστηρίζοντας ότι η αγωγή δυσφήμισης που είχε καταθέσει ο Baldoni και η εταιρεία παραγωγής του, Wayfarer Studios, συνιστούσε πράξη αντιποίνων, κάτι που απαγορεύεται από τη νομοθεσία της Καλιφόρνια.
Οι δικηγόροι του Justin Baldoni απορρίπτουν τις κατηγορίες, ενώ το Reuters ανέφερε ότι δεν έχουν γίνει γνωστά τα ποσά που διεκδικεί η πλευρά της Blake Lively.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα