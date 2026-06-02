Ρόζαμουντ Πάικ: Επέπληξε θεατή που έστελνε μηνύματα εν ώρα παράστασης – «Ξέρεις ποιος είσαι»

ΗRosamund Pike επέπληξε έναν θεατή που έστελνε μηνύματα κατά τη διάρκεια της ερμηνείας της στο έργο «Inter Alia», λέγοντας ότι ελπίζει να ήταν «πολύ σημαντικό».Η ηθοποιός, που υποδύεται μια δικαστή στην παράσταση, επέστρεψε στη σκηνή στο τέλος του έργου στο Wyndham’s Theatre στο Λονδίνο το Σάββατο, 30 Μαΐου, για να μιλήσει στο κοινό σχετικά με την «εθιμοτυπία» στο θέατρο.Τα λόγια της προκάλεσαν έκπληξη αλλά και επευφημίες από το κοινό καθώς τους εξήγησε πόσο ενοχλητικό ήταν το περιστατικό.«Ήθελα απλώς να πω σε όσους έρχονται στο θέατρο ότι αυτό που προσπαθούμε να σας προσφέρουμε είναι κάτι πολύ σημαντικό. Προσπαθώ να σας διηγηθώ μια ιστορία, σας νιώθω και ελπίζω να με νιώθετε κι εσείς», είπε στο κοινό. «Κάποιος έστελνε μηνύματα σε αυτό το σημείο», είπε, δείχνοντας προς ένα τμήμα του κοινού στις θέσεις. «Ξέρετε ποιοι είστε και δεν θα σας ξεχωρίσω. Ίσως ήταν πολύ σημαντικό, και ίσως είστε γιατρός και σώζετε τη ζωή κάποιου, και ελπίζω να είναι έτσι, αλλά τα βλέπουμε αυτά, τα νιώθουμε. Σας καταλαβαίνω, νιώθω ότι πρέπει να σας αγκαλιάσω όλους, οπότε όταν το αντιλαμβάνομαι αυτό και το βλέπω, είναι δύσκολο».