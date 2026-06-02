Σερένα Γουίλιαμς: Το βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε την επιστροφή της στο τένις

ΗSerena Williams επιστρέφει στο επαγγελματικό τένις σε ηλικία 44 ετών, πριν αποφασίσει να «εξελιχθεί» μακριά από την καθημερινή ρουτίνα των αγώνων, πριν από περίπου 4 χρόνια.Στην καριέρα της μέχρι τώρα έχει κερδίσει επτά τίτλους στο Wimbledon και έξι στο US Open πριν αποσυρθεί από το άθλημα το 2022. Στα διπλά, κέρδισε έξι τίτλους στο Wimbledon και δύο στο US Open, όλους μαζί με την μεγαλύτερη αδελφή της, Venus Williams.Πρώτος σταθμός για την 23 φορές πρωταθλήτρια Grand Slam στα μονά τουρνουά είναι το τουρνουά στο Queen’s Club, με το Wimbledon και το U.S. Open να φημολογείται πως είναι οι επόμενοι.«Φαίνεται ότι προσπαθεί να προχωρήσει προς το US Open, και οι οπαδοί εκεί θα είναι πανέτοιμοι να την δουν ξανά στο γήπεδο», δήλωσε ηΛίντσεϊ Ντάβενπορτ, η Αμερικανίδια τενίστρια που κατέχει την πρώτη θέση τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο και πλέον κατέχει την θέση του προέδρου στην ομάδα της Αμερικής, μιλώντας στο Γαλλικό Όπεν, αφότου η Γυναικεία Ομοσπονδία Τένις (WTA) ανακοίνωσε τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, ότι η Williams δέχτηκε μια πρόσκληση με wild card για να αγωνιστεί στα διπλά στο τουρνουά σε γήπεδο με χόρτο που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα στο Λονδίνο.