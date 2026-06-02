Σε ποιον γνωστό οίκο μόδας εργάζεται πλέον ο πρώην CEO της Prada

ΟGianfranco D’Attis, επαγγελματίας με πολυετή εμπειρία στη βιομηχανία της μόδας και μέχρι πρότινος Διευθύνων Σύμβουλος του ιταλικού οίκου Prada, μεταπηδά στον βρετανικό Alexander McQueen αναλαμβάνοντας τον ρόλο του CEO.Η Kering, όμιλος κάτω από την ομπρέλα του οποίου βρίσκεται ο Alexander McQueen έκανε την ανακοίνωση χθες Δευτέρα, αναφέροντας πως αναλαμβάνει καθήκοντα άμεσα, από την Τετάρτη. Ο D’Attis επιλέχθηκε καθώς «φέρνει έναν δυνατό συνδυασμό στρατηγικού οράματος, εκτελεστικής επιμέλειας και βαθιά κατάρτιση στο χώρο της πολυτέλειας.» Το βρετανικό brand δεν έχει τις επιτυχημένες αποδόσεις που επιδίωκε η Kering, οπότε η τοποθέτηση του νέου CEO αποτελεί μια κίνηση προσπάθειας ανάκαμψης σε μια δύσκολη στιγμή για την εταιρεία.