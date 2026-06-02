Οι αποχρώσεις μαλλιών που θα βλέπουμε παντού το καλοκαίρι του 2026

Κάθε καλοκαίρι φέρνει μαζί του την ίδια ανάγκη για ανανέωση. Μπορεί να μην είμαστε όλες έτοιμες για ένα έντονο κούρεμα, αλλά ένα νέο χρώμα ή έστω λίγη περισσότερη λάμψη στα μαλλιά είναι συχνά αρκετά για να μας βάλουν σε άλλη διάθεση. Αυτό που μου αρέσει στις τάσεις του 2026 είναι ότι δεν βασίζονται στις υπερβολές. Δεν υπάρχουν έντονες αντιθέσεις, αυστηροί κανόνες ή χρώματα που απαιτούν συνεχή συντήρηση. Αντίθετα, οι κορυφαίοι colorists μιλούν για αποχρώσεις που δείχνουν φυσικές, φωτεινές και πολυδιάστατες, σαν να είναι απλώς η καλύτερη εκδοχή του δικού μας χρώματος.