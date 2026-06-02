Melia Kreiling: Τα δύο διαφορετικά look που επέλεξε για την ημέρα του γάμου της - Βίντεο και φωτογραφίες

Τριήμερο γεμάτο γάμους ήταν αυτό που πέρασε, καθώς πέρα από την Dua Lipa και την Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε και η Melia Kreiling. Η ηθοποιός «δέθηκε με τα δεσμά του γάμου» με τον αγαπημένο της Νίκο Καλαντζόπουλο, αρχιτέκτονα στο επάγγελμα, στη Σύρο την 1η Ιουνίου.Το ζευγάρι που διατηρεί σχέση για πάνω από δύο χρόνια, μοιράστηκε τη χαρά του με πολύ κόσμο, ανάμεσά τους και αρκετοί συνάδελφοι της ηθοποιού νύφης.