Αφροδίτη στον Καρκίνο: Όλα λειτουργούν υπέρ αυτών των ζωδίων μέχρι τις 13 Ιουνίου

Ηείσοδος της Αφροδίτης στον Καρκίνο φέρνει μία πιο τρυφερή και συναισθηματική ενέργεια στην καθημερινότητά μας και για ορισμένα ζώδια, αυτή η περίοδος μοιάζει λυτρωτική. Το ενδιαφέρον είναι πως και ο Άρης περνά στον Ταύρο, δημιουργώντας ένα αστρολογικό σκηνικό που στρέφει την προσοχή στο σπίτι, την ασφάλεια, τις οικογενειακές σχέσεις και όσα μας κάνουν να νιώθουμε συναισθηματικά προστατευμένοι. Οι επόμενες εβδομάδες έως τις 13 Ιουνίου ευνοούν τις ουσιαστικές συνδέσεις και τις αποφάσεις που βασίζονται στην αγάπη και τη σταθερότητα.