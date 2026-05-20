Τα συστατικά που πρέπει να αποφεύγουμε στα αντηλιακά αν έχουμε ευαίσθητη επιδερμίδα

Το αντηλιακό είναι ίσως το πιο σημαντικό βήμα στην καθημερινή μας skincare ρουτίνα. Δεν προστατεύει μόνο από τη φωτογήρανση και τις πανάδες, αλλά βοηθά ουσιαστικά και στην πρόληψη σοβαρών βλαβών από την ηλιακή ακτινοβολία. Γι’ αυτό και οι ειδικοί επιμένουν πως πρέπει να φοράμε SPF κάθε μέρα, ανεξάρτητα από την εποχή ή τον καιρό.Ωστόσο, δεν ταιριάζουν όλα τα αντηλιακά σε κάθε επιδερμίδα. Αν έχουμε ευαίσθητο δέρμα, τάση για ερεθισμούς ή μας ενδιαφέρει περισσότερο η σύνθεση των προϊόντων που χρησιμοποιούμε, υπάρχουν κάποια συστατικά που αξίζει να προσέχουμε λίγο παραπάνω πριν αγοράσουμε το επόμενο αντηλιακό μας.Retinyl PalmitateΤο retinyl palmitate είναι μια μορφή βιταμίνης Α που χρησιμοποιείται συχνά στα καλλυντικά λόγω της αντιοξειδωτικής της δράσης. Παρότι γενικά τα αντιοξειδωτικά είναι ευεργετικά για την επιδερμίδα, στην περίπτωση αυτή φαίνεται πως η έκθεση στον ήλιο μπορεί να δημιουργήσει το αντίθετο αποτέλεσμα.