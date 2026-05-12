Αν οι φάκελοι Επστάιν ήταν βιβλιοθήκη: 3,5 εκατομμύρια σελίδες συνολικού βάρους που ξεπερνά τους 7,5 τόνους

Στο Μανχάταν άνοιξε μια βιβλιοθήκη διαφορετική από τις άλλες. Πρόκειται ουσιαστικά για μια εγκατάσταση που δίνει στους φακέλους Epstein τη μορφή βιβλιοθήκης γεμάτης με βιβλία, ώστε ο επισκέπτης να πάρει μια ιδέα του αδιανόητου όγκου των εγγράφων του: 3,5 εκατομμύρια σελίδες, συνολικού βάρους που ξεπερνά τους 7,5 τόνους.