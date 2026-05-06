Τα ζώδια που δοκιμάζονται από το σύμπαν σήμερα

Στις 6 Μαΐου τρία ζώδια δοκιμάζονται από το σύμπαν. Η Σελήνη σε τρίγωνο με τον Ερμή σχετίζεται με την αποδοχή και την αλλαγή. Κατά τη διάρκεια αυτής της ισχυρής πλανητικής ευθυγράμμισης, αντιδρούμε πιο έντονα σε επιλογές που δεν ήταν ακριβώς αυτές που είχαμε στο μυαλό μας. Ορισμένα πράγματα στη ζωή σας δεν επιστρέφουν όπως ήταν παλιά και καλείστε να διαχειριστείτε την πραγματικότητα του παρόντος. Μπορεί να υπάρξει κάποια ένταση, αλλά στο τέλος θα αποδεχτείτε την κατάσταση και θα νιώσετε καλύτερα.