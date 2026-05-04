Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη για τον Γιάννη Κολοτούρα: «Περπατούσαμε στο νοσοκομείο και φαινόσουν δυνατός»

ΗΜαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη εκφώνησε επικήδειο λόγο στην κηδεία του Γιάννη Κολοτούρα, που έγινε τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών και μίλησε για έναν άνθρωπο ιδιαίτερα αγαπητό και εργατικό, ο οποίος ήταν εκεί για τους φίλους τους και περισσότερο από όλα για την κόρη του. Οι δυο τους ήταν φίλοι και είχαν συνεργαστεί στενά ιδρύοντας, μαζί και με την αδερφή του εκλιπόντα, Μιμίκα Κολοτούρα, το fashion brand, Zeus + Dione.«Πρέπει να κρατηθώ για τη Δανάη μου», ανέφερε για την ακρίβεια η σύζυγος του πρωθυπουργού, που ανήρτησε τον λόγο της στο Instagram, ως αποχαιρετιστήριο μήνυμα, για τον φίλο και συνεργάτη της, μιλώντας για διάλογο που είχαν όταν νοσηλεύονταν και οι δύο στον Ευαγγελισμό. Υπενθυμίζεται ότι Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη νοσηλεύτηκε για αρκετό καιρό στο νοσοκομείο, αφού χειρουργήθηκε για ειλεό.Ο Γιάννης Κολοτούρας, αφού έτρεξε στον Μαραθώνιο της Αθήνας, τον περασμένο Νοέμβριο, ένιωσε αδιαθεσία και έντονο βήχα, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διέγνωσαν καρκίνο στον πνεύμονα. Έπειτα από ολιγόμηνη μάχη με την ασθένεια ο συνιδρυτής του brand Zeus + Dione έφυγε από τη ζωή, το Σάββατο 2 Μαΐου.