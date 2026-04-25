Λευκό πουκάμισο: Πώς φοριέται το 2026 σύμφωνα με τις πασαρέλες της σεζόν

Καμία capsule γκαρνταρόμπα δεν θεωρείται ολοκληρωμένη χωρίς μια καμπαρντίνα, το τέλειο τζιν και φυσικά ένα (ή και περισσότερα) λευκά πουκάμισα. Καθιερωμένο ως διαχρονικό κλασικό, το λευκό πουκάμισο ξεχωρίζει για την ευελιξία του και τις πολλαπλές εκδοχές του, αλλά κυρίως για την ικανότητά του να προσαρμόζεται σε κάθε περίσταση. Μπορεί να φορεθεί μέσα από ένα κοστούμι ή να φορεθεί πιο χαλαρά πάνω από ένα tank top με τζιν σορτσάκι. Μπορείτε ακόμη να επιλέξετε ένα κλασικό πουκάμισο σε μεγαλύτερο μέγεθος, να βάλετε στη μέση μια ζώνη και να το μετατρέψετε σε ένα κομψό μίνι φόρεμα.



