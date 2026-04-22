Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2008

Το Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται αποφασισμένο να αλλάξει ριζικά το τοπίο γύρω από το κάπνισμα και προχωρά σε ένα από τα πιο αυστηρά μέτρα κατά του καπνίσματος μέχρι σήμερα, με στόχο να δημιουργήσει μια «γενιά χωρίς τσιγάρο». Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο για τον καπνό και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά δεν θα μπορούν ποτέ νόμιμα να αγοράσουν προϊόντα καπνού.Η ρύθμιση εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μόλις λάβει τη βασιλική έγκριση, με την κυβέρνηση να στοχεύει στη σταδιακή εξάλειψη του καπνίσματος. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα για αυστηρότερο έλεγχο σε προϊόντα νικοτίνης και ατμίσματος, τόσο ως προς τις γεύσεις όσο και ως προς τη συσκευασία τους.Παιδιά ηλικίας έως 17 ετών θα βρεθούν αντιμέτωπα με μια δια βίου απαγόρευση αγοράς τσιγάρων. Βουλή και Λόρδοι κατέληξαν στο τελικό κείμενο της «ιστορικής» αυτής νομοθεσίας, η οποία στοχεύει στο να αποτρέψει όσους έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 από το να ξεκινήσουν το κάπνισμα, καθιστώντας παράνομη την πώληση καπνικών προϊόντων προς αυτούς και δημιουργώντας σταδιακά μια γενιά χωρίς τσιγάρο.Το μέτρο έρχεται ως απάντηση στις σοβαρές επιπτώσεις του καπνίσματος στη δημόσια υγεία. Μόνο στην Αγγλία, το κάπνισμα συνδέεται με περίπου 400.000 εισαγωγές σε νοσοκομεία και 64.000 θανάτους κάθε χρόνο, ενώ το κόστος για το σύστημα υγείας αγγίζει τα 3 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως.