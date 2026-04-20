Κιάρα Φεράνι: Ο πρώην σύζυγός της περιμένει παιδί με τη σύντροφό του
Έχει ήδη ενημερώσει την επιχειρηματία, με την οποία μοιράζεται δύο παιδιά
ΟFedez φαίνεται πως ετοιμάζεται να ξεκινήσει μία νέα οικογένεια με τη σύντροφό του, Giulia Honegger. Αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση από το ζευγάρι, οι φήμες για την εγκυμοσύνη της επιχειρηματία από το Μιλάνο, κυκλοφορούν εδώ και εβδομάδες, με πηγές από το κοντινό τους περιβάλλον να τις ενισχύουν.
Αυτή είναι η πρώτη εγκυμοσύνη για την Giulia Honegger, ενώ για τον Fedez θα είναι το τρίτο του παιδί, μετά τον Leone Lucia Ferragni και τη Vittoria Lucia Ferragni, που απέκτησε με την πρώην σύζυγό του, Chiara Ferragni.
