Η Μέγκαν Μαρκλ ως κριτής στο Master Chef Αυστραλίας (βίντεο)

ΗMeghan Markle συνεχίζει να διευρύνει τη δημιουργική και επιχειρηματική της παρουσία, αυτή τη φορά μέσα από μια νέα τηλεοπτική εμφάνιση που έχει φόντο την ενίσχυση του lifestyle brand της.Πριν από λίγες ώρες δημοσιεύτηκε ένα μικρό video sστο οποίο τη βλέπουμε να εισέρχεται στο πλατό της εκπομπής MasterChef, όπου θα εμφανιστεί ως guest κριτής στον νέο κύκλο του δημοφιλούς τηλεοπτικού show. Συμμετείχε στα γυρίσματα επεισοδίου στη Μελβούρνη την Τετάρτη, όπως επιβεβαίωσε το δίκτυο Network Ten. Η πρεμιέρα του show θα γίνει στις 19 Απριλίου.