Γάζα: Μητέρα 5 παιδιών πλέκει κούκλες για να μοιράζει χαρά σε εκείνα που έχασαν την ανεμελιά τους (βίντεο)

HΓάζα συνεχίζει να δοκιμάζεται από τον πόλεμο, τις ελλείψεις και τον εκτοπισμό χιλιάδων οικογενειών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αβεβαιότητας, ανασφάλειας και φόβου μικρές πρωτοβουλίες αποκτούν ξεχωριστή σημασία, προσφέροντας λίγη ανακούφιση και ελπίδα. Μία γυναίκα βρήκε έναν τρόπο να προσφέρει μικρές στιγμές χαράς στα παιδιά, δημιουργώντας με τα χέρια της κάτι που σε πολλούς από εμάς μοιάζει δεδομένο – μια κούκλα.Η 36χρονη Shireen al-Kurdi, μητέρα πέντε παιδιών, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της όταν ξέσπασε ο πόλεμος το 2023. Φεύγοντας, δεν πήρε σχεδόν τίποτα μαζί της, μερικά βασικά αγαθά και καθόλου παιχνίδια για τα παιδιά της.