Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ο μεγαλύτερος γιος της άλλαξε το όνομά του – Τι σημαίνει αυτό;

Ο μεγαλύτερος γιος της Britney Spears, Sean Preston, άλλαξε το επώνυμό του στο Instagram από το πατρικό του, Federline, σε Spears. Μια ακόμα ένδειξη ότι η σχέση της 44χρονης τραγουδίστριας με τα παιδιά της, από τα οποία είχε αποξενωθεί για πολλά χρόνια, δυναμώνει όλο και περισσότερο – παρά τις ανησυχίες για την ψυχική υγεία της, που πυροδοτούνται περιστασιακά από αινιγματικές αναρτήσεις της στα social media.