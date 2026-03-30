Η γυναίκα που έντυσε τη Τζάκι Κένεντι την ημέρα της δολοφονίας του συζύγου της πέθανε σε ηλικία 105 ετών (εικόνες)

ΗLetizia Mowinckel, η γυναίκα που βρισκόταν πίσω από ένα από τα πιο εμβληματικά looks στην ιστορία της μόδας, πέθανε σε ηλικία 105 ετών. Ήταν εκείνη που προμήθευσε το ροζ ταγιέρ του οίκου Chanel που φορούσε η Jackie Kennedy την ημέρα της δολοφονίας του συζύγου της, John F. Kennedy, το 1963.Η Mowinckel άφησε την τελευταία της πνοή σε οίκο ευγηρίας στη Ρώμη, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Γεννημένη το 1920, γνώρισε την Jackie Kennedy τη δεκαετία του ’50 και ανέπτυξαν μια στενή σχέση που επρόκειτο να επηρεάσει καθοριστικά το στιλ της Πρώτης Κυρίας.Ζώντας τότε στο Παρίσι, ανέλαβε έναν ιδιαίτερα διακριτικό ρόλο: αγόραζε ρούχα από γαλλικούς οίκους και τα έστελνε στον Λευκό Οίκο, αποφεύγοντας την αρνητική δημοσιότητα που προκαλούσε η προτίμηση της Jackie σε μη αμερικανούς σχεδιαστές. Για να το πετύχει αυτό, είχε επινοήσει ακόμη και μια ψεύτικη ιστορία περί «πριγκιπικής συγγένειας», ώστε να δικαιολογεί τις αγορές της.Ανάμεσα στα κομμάτια που επέλεξε ήταν και το εμβληματικό ροζ ταγιέρ από τη συλλογή φθινόπωρο/χειμώνας του 1961 της Chanel — ένα look που έμελλε να μείνει στην ιστορία. Η Jackie Kennedy το φορούσε στις 22 Νοεμβρίου 1963, όταν ο σύζυγός της και πρόεδρος των ΗΠΑ δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια αυτοκινητοπομπής στο Ντάλας.