Αεροπορικό δυστύχημα στη Νέα Υόρκη: Η αεροσυνοδός που σώθηκε από θαύμα

Ηείδηση της σύγκρουσης ενός επιβατικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης με πυροσβεστικό όχημα στις 23 Μαρτίου οδήγησε στον θάνατο δύο ανθρώπων και συγκλόνισε τον κόσμο, υπενθυμίζοντας πως η προσοχή μας πρέπει να είναι τεταμένη ακόμα και στα μέρη που θεωρούνται τα πιο ασφαλή. Το CRJ-900, που χειριζόταν η Jazz Aviation για λογαριασμό της Air Canada, συγκρούστηκε με το πυροσβεστικό όχημα κατά την προσγείωση, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τόσο ο πιλότος όσο και ο συγκυβερνήτης. Εννέα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, μεταξύ αυτών η αεροσυνοδός.Η αεροσυνοδός που σώθηκε από θαύμαΗ Solange Tremblay επέζησε από τη φρικτή σύγκρουση στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, σε μια στιγμή που η κόρη της περιέγραψε ως «απόλυτο θαύμα». «Ήταν ένα απόλυτο θαύμα», είπε η Sarah Lépine, στο TVA News. «Τη στιγμή της σύγκρουσης, η θέση της εκτοξεύτηκε πάνω από 100 μέτρα μακριά από το αεροπλάνο. Την βρήκαν και ήταν ακόμα δεμένη στη θέση της. Είχε έναν φύλακα άγγελο να την προσέχει. Θα μπορούσε να είχε τελειώσει πολύ χειρότερα όλο αυτό».