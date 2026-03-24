O Nicolas Di Felice αποχωρεί από τον οίκο Courrèges έπειτα από μια πενταετία κατά την οποία ο Βέλγος σχεδιαστής κατάφερε να επαναφέρει το ιστορικό label στο επίκεντρο της μόδας. Ο ίδιος γιόρτασε αυτή τη διαδρομή με το show για το φθινόπωρο του 2026, ένα είδος δημιουργικού απολογισμού που συμπύκνωνε τους κώδικες που εισήγαγε στον οίκο: μια δυναμική ισορροπία ανάμεσα σε αιχμηρό daywear και πιο conceptual βραδινές δημιουργίες, εμπνευσμένες από τη γεωμετρική καθαρότητα του ιδρυτή André Courrèges.



