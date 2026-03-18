Μια κλινική ψυχολόγος για την ομιλία της Μπάκλεϊ στα Όσκαρ: «Είπε κάτι που δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι»

Η νικήτρια του Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου στην 98η τελετή απονομής δεν προκάλεσε καμία έκπληξη: Η Jessie Buckley ήταν ούτως ή άλλως το μεγάλο φαβορί, για τη σπαρακτική ερμηνεία της στην ταινία «Hamnet». Όσο αναμενόμενο κι αν ήταν, ωστόσο, ότι θα κρατούσε στα χέρια της και το χρυσό αγαλματίδιο μετά το σερί βραβεύσεων, αναμφίβολα ήταν για εκείνη μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, όπως φάνηκε κι από τη συναισθηματικά φορτισμένη ευχαριστήρια ομιλία που έδωσε.