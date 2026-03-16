Η Κλέλια Ανδριολάτου στο party του Elton John για τα Όσκαρ - Φωτογραφίες και βίντεο

Τα Όσκαρ του 2026 ανήκουν πια στο παρελθόν, όμως, στιγμές από τη βραδιά και παρελκώμενα από την εκδήλωση γίνονται ακόμη γνωστά. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα πάρτι που διοργανώνονται πριν ή μετά το τέλος της τελετής απονομής των Όσκαρ. Ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα είναι το ετήσιο Academy Awards Viewing Party της Elton John AIDS Foundation.Η εκδήλωση, που διοργανώνεται από τον Elton John και τον σύζυγό του, τον Καναδό σκηνοθέτη David Furnish, μαζί με τους Neil Patrick Harris και David Burtka, γιορτάζει την τέχνη και τον κινηματογράφο ενώ συγκεντρώνει χρήματα για τη σωτήρια δράση της οργάνωσης για την καταπολέμηση του AIDS. Φέτος, η εκδήλωση έκλεισε την 34η χρονιά της και πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 15 Μαρτίου, λίγο πριν από την τελετή των Όσκαρ στο Dolby Theatre στο Χόλιγουντ.Στο πάρτι καλεσμένη ήταν και η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία φαίνεται να διανύει μια πολύ όμορφη περίοδο στα επαγγελματικά της. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό πως βρίσκεται σε στάδιο συνεργασίας με την εταιρεία παραγωγής Paramount για το πρώτο της διεθνές φιλμ.