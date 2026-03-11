Αντιμέτωπη με ισόβια η γυναίκα που πυροβόλησε έξω από το σπίτι της Rihanna

ΗIvanna Ortiz είναι η γυναίκα κατηγορήθηκε την Τρίτη 10 Μαρτίου για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της Rihanna, η οποία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να ήταν «εσκεμμένη, συνειδητή και προμελετημένη».Επιπλέον αντιμετωπίζει δέκα κατηγορίες για επίθεση με ημιαυτόματο όπλο και τρεις κατηγορίες για πυροβολισμούς εναντίον κατοικημένου κτιρίου ή τροχόσπιτου.Αν κριθεί ένοχη για όλες τις κατηγορίες, μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης. Η πρώτη της εμφάνιση στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 25 Μαρτίου.Ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Nathan J. Hochman, δήλωσε σε ανακοίνωση ότι «οι πυροβολισμοί σε κατοικημένη περιοχή είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι, θέτουν ζωές σε κίνδυνο και θα διώκονται πλήρως από τη δικαιοσύνη».Όπως πρόσθεσε, «ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς, όμως τέτοιες πράξεις απερίσκεπτης βίας δεν θα γίνουν ανεκτές στην κοινότητά μας».