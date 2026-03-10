Αν Χάθαγουεϊ: «Γιορτάζουμε την αντίσταση των γυναικών που άνοιξαν τον δρόμο»
MARIE CLAIRE

Αν Χάθαγουεϊ: «Γιορτάζουμε την αντίσταση των γυναικών που άνοιξαν τον δρόμο»

Η δυνατή ομιλία της στα Ηνωμένα Έθνη με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Αν Χάθαγουεϊ: «Γιορτάζουμε την αντίσταση των γυναικών που άνοιξαν τον δρόμο»
Η Anne Hathaway δεν είναι μόνο ηθοποιός αλλά και Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως των Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες. Με τη δεύτερη ιδιότητα έδωσε μια δυνατή ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, εξηγώντας γιατί η ίδια έχει επιλέξει να τη γιορτάζει, παρά τις τεράστιες έμφυλες δυσκολίες και ανισότητες που συνεχίζουν να υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και τους πολέμους που μαίνονται σε διάφορες γωνιές του κόσμου.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης