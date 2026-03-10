Αν Χάθαγουεϊ: «Γιορτάζουμε την αντίσταση των γυναικών που άνοιξαν τον δρόμο»

Η Anne Hathaway δεν είναι μόνο ηθοποιός αλλά και Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως των Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες. Με τη δεύτερη ιδιότητα έδωσε μια δυνατή ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, εξηγώντας γιατί η ίδια έχει επιλέξει να τη γιορτάζει, παρά τις τεράστιες έμφυλες δυσκολίες και ανισότητες που συνεχίζουν να υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και τους πολέμους που μαίνονται σε διάφορες γωνιές του κόσμου.