Πέντε tips που βοηθούν να διατηρηθούν τα ξανθά μαλλιά υγιή μετά τη βαφή

Η διαδικασία του ντεκαπάζ μπορεί να μεταμορφώσει τα μαλλιά, δίνοντάς τους το εντυπωσιακό ξανθό χρώμα που επιθυμείτε, αλλά απαιτεί και μεγάλη προσοχή. Αν και το ξανθό είναι αναμφίβολα μία λαμπερή και εντυπωσιακή απόχρωση, το ντεκαπάζ αφαιρεί τις φυσικές χρωστικές από την τρίχα, κάνοντάς την πιο ευάλωτη και επιρρεπή σε φθορές. Παρόλο που το αποτέλεσμα μπορεί να είναι θεαματικό, η συνεχής φροντίδα των ξανθών μαλλιών μετά το ντεκαπάζ είναι απαραίτητη για να διατηρηθούν υγιή και λαμπερά. Ακολουθούν μερικές χρήσιμες συμβουλές για να διατηρήσετε τα ξανθά μαλλιά σας σε άριστη κατάσταση.Χρησιμοποιήστε το σωστό σαμπουάνΗ διαδικασία του ντεκαπάζ μπορεί να ερεθίσει και να αποδυναμώσει το τριχωτό της κεφαλής, γι’ αυτό είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε ήπιο, χωρίς θειικά άλατα, σαμπουάν. Τα σαμπουάν που περιέχουν θειικά άλατα μπορεί να απομακρύνουν τα φυσικά έλαια της τρίχας και να μειώσουν την ένταση του χρώματος. Η επιλογή ενός απαλού σαμπουάν θα βοηθήσει να διατηρηθεί η υγρασία και η ενυδάτωση στα μαλλιά σας.