Το drag δίδυμο των Rainbow Mermaids σε μια συνάντηση με τη Χάρις Αλεξίου
Στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας, την Κυριακή 8 Μαρτίου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας, την Κυριακή 8 Μαρτίου, το Μουσείο Μαρία Κάλλας ανοίγει τον διάλογο γύρω από τη γυναικεία δημιουργικότητα και υποδέχεται τις ξεχωριστές Rainbow Mermaids σε μια ιδιαίτερη συνάντηση με τη μοναδική Χάρις Αλεξίου. Μαζί συζητούν για την έκφραση, το ταλέντο, την καριέρα, την τέχνη -για μια συνολικά γυναικεία εμπειρία σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς.

