Το drag δίδυμο των Rainbow Mermaids σε μια συνάντηση με τη Χάρις Αλεξίου
Το drag δίδυμο των Rainbow Mermaids σε μια συνάντηση με τη Χάρις Αλεξίου
Στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας, την Κυριακή 8 Μαρτίου
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας, την Κυριακή 8 Μαρτίου, το Μουσείο Μαρία Κάλλας ανοίγει τον διάλογο γύρω από τη γυναικεία δημιουργικότητα και υποδέχεται τις ξεχωριστές Rainbow Mermaids σε μια ιδιαίτερη συνάντηση με τη μοναδική Χάρις Αλεξίου. Μαζί συζητούν για την έκφραση, το ταλέντο, την καριέρα, την τέχνη -για μια συνολικά γυναικεία εμπειρία σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα