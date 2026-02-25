Αυστρία: Άντρας τοποθέτησε κάμερες σε αποδυτήρια γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου - Του επιβλήθηκε ποινή μόλις 625€

δρας που κατηγορείται για την εγκατάσταση και διαχείριση του οπτικού υλικού αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Φέλντκιρχ, περίπου 30 γυναίκες έχουν ταυτοποιηθεί στα καταγεγραμμένα βίντεο, ενώ ορισμένες εξετάζουν το ενδεχόμενο κατάθεσης αστικής αγωγής κατά του κατηγορούμενου. Η ομάδα αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία του αυστριακού πρωταθλήματος.Μία παίκτρια, μιλώντας ανώνυμα σε της Vorarlberger Nachrichten, ανέφερε ότι οι αθλήτριες έμαθαν για τις φερόμενες πράξεις μέσω των δημοσιευμάτων και στη συνέχεια κλήθηκαν σε ενημερωτική συνάντηση. Όπως δήλωσε, το σοκ ήταν μεγάλο και περιέγραψε την εμπειρία ως μια στιγμή που «το έδαφος έφυγε κάτω από τα πόδια μας». Παράλληλα τόνισε ότι η διαδικασία επεξεργασίας όσων συνέβησαν είναι δύσκολη και θέλει χρόνο, με συναισθηματικές διακυμάνσεις και έντονη σκέψη γύρω από την υπόθεση.Ο δημοσιογράφος, που έχει καλύψει εκτενώς το σκάνδαλο, ανέφερε ότι αρκετές παίκτριες θέλησαν να μοιραστούν την εμπειρία τους ώστε να μη συγκαλυφθεί το ζήτημα. Ωστόσο, σημείωσε ότι μετά την πρώτη δημοσίευση έγινε πιο δύσκολη η επικοινωνία με τον σύλλογο για περαιτέρω πληροφορίες.Η πολιτική διάσταση της υπόθεσης είναι επίσης έντονη. Η υπουργός Αθλητισμού της Αυστρίας, Michaela Schmidt, χαρακτήρισε τις καταγγελίες «αποτροπιαστικές», υπογραμμίζοντας ότι αν οι αθλήτριες δεν είναι ασφαλείς ούτε στα δικά τους αποδυτήρια, τότε στερούνται βασικής προστασίας. Ζήτησε πλήρη διερεύνηση από τις αρχές και συνολική αναθεώρηση των διαδικασιών ασφάλειας από τον σύλλογο.