ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αχαρνών και Κηφισίας - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Τα tinted lip balms που χαρίζουν θρέψη, λάμψη και χρώμα με ένα μόνο πέρασμα
MARIE CLAIRE

Τα tinted lip balms που χαρίζουν θρέψη, λάμψη και χρώμα με ένα μόνο πέρασμα

Η νο 1 επιλογή μας για το καθημερινό μακιγιάζ.

Τα tinted lip balms που χαρίζουν θρέψη, λάμψη και χρώμα με ένα μόνο πέρασμα
Κάποια χαρίζουν λάμψη, κάποια ιριδίζουν, ενώ κάποια «καίνε» κάνοντας τα χείλη μας πιο ζουμερά. Το μόνο σίγουρο είναι πως τα tinted lip balms προσφέρουν όλη την ενυδάτωση που χρειάζονται τα χείλη μας, χαρίζοντάς τους ταυτόχρονα ένα κολακευτικό χρώμα και ζουμερό look.

 
Σίγουρα υπάρχουν στιγμές που θέλουμε να φορέσουμε ένα έντονο, ματ κραγιόν, αλλά τις περισσότερες φορές προτιμάμε ένα βάλσαμο με λίγο χρώμα και μια πινελιά λάμψης. Ειδικά όταν τα χείλη είναι ξηρά και μας εμποδίζουν να χρησιμοποιήσουμε κραγιόν, τα lip balm με χρώμα έρχονται να μας σώσουν, αναπληρώνοντας την υγρασία και χαρίζοντας ένα φυσικό «my lips but better» αποτέλεσμα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης