Tο καστ της σειράς «Love Story» παρακολούθησε το σόου Khaite από την πρώτη σειρά
Με εμφανίσεις που εναρμονίζονταν απόλυτα με το cool girl ύφος του οίκου.
Στο πρόσφατο σόου της Khaite για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2026 στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, στην πρώτη σειρά παρευρέθηκε το καστ της νέας σειράς του FX «Love Story». Οι ηθοποιοί που ενσαρκώνουν τους εμβληματικούς ρόλους της σειράς υιοθέτησαν για την περίσταση μια μίνιμαλ και κομψή αισθητική.
