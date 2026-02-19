Tο καστ της σειράς «Love Story» παρακολούθησε το σόου Khaite από την πρώτη σειρά
Tο καστ της σειράς «Love Story» παρακολούθησε το σόου Khaite από την πρώτη σειρά

Με εμφανίσεις που εναρμονίζονταν απόλυτα με το cool girl ύφος του οίκου.

Tο καστ της σειράς «Love Story» παρακολούθησε το σόου Khaite από την πρώτη σειρά
Στο πρόσφατο σόου της Khaite για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2026 στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, στην πρώτη σειρά παρευρέθηκε το καστ της νέας σειράς του FX  «Love Story». Οι ηθοποιοί που ενσαρκώνουν τους εμβληματικούς ρόλους της σειράς υιοθέτησαν για την περίσταση μια μίνιμαλ και κομψή αισθητική.

