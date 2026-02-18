Κάθε δύο λεπτά μία γυναίκα πεθαίνει από επιπλοκές της εγκυμοσύνης και της γέννας


Έκκληση για προστασία της μητρικής υγείας απευθύνει το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA)


Η ημέρα που μια γυναίκα γεννάει είναι εκείνη που κινδυνεύει περισσότερο να πεθάνει, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που παραθέτει το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA) σε νέο άρθρο του. Πάνω από 700 γυναίκες καθημερινά –ή μία γυναίκα ανά δύο λεπτά– πεθαίνουν από επιπλοκές της εγκυμοσύνης και του τοκετού που θα μπορούσαν να προληφθούν. Για κάθε γυναίκα που πεθαίνει, ακόμα 20-30 υποφέρουν από τραυματισμούς, λοιμώξεις ή υφίστανται αναπηρίες.

