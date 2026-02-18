Κάθε δύο λεπτά μία γυναίκα πεθαίνει από επιπλοκές της εγκυμοσύνης και της γέννας
Κάθε δύο λεπτά μία γυναίκα πεθαίνει από επιπλοκές της εγκυμοσύνης και της γέννας
Έκκληση για προστασία της μητρικής υγείας απευθύνει το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA)
Η ημέρα που μια γυναίκα γεννάει είναι εκείνη που κινδυνεύει περισσότερο να πεθάνει, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που παραθέτει το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA) σε νέο άρθρο του. Πάνω από 700 γυναίκες καθημερινά –ή μία γυναίκα ανά δύο λεπτά– πεθαίνουν από επιπλοκές της εγκυμοσύνης και του τοκετού που θα μπορούσαν να προληφθούν. Για κάθε γυναίκα που πεθαίνει, ακόμα 20-30 υποφέρουν από τραυματισμούς, λοιμώξεις ή υφίστανται αναπηρίες.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα