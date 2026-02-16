Future faking στις σχέσεις: Η ψυχολογία πίσω από τις κενές υποσχέσεις

Ηαρχή μιας νέας σχέσης είναι πάντα συναρπαστική και γεμάτη προοπτικές. Όμως, χρειάζεται προσοχή όταν κάποιος υπόσχεται πολλά ή κάνει το γνωστό love bombing. Πώς μπορείτε να καταλάβετε αν κάποιος εννοεί πραγματικά όσα λέει ή αν απλώς κάνει future faking;





Με τον όρο future faking περιγράφεται η συμπεριφορά κατά την οποία κάποιος υπόσχεται ένα κοινό μέλλον χωρίς πραγματική πρόθεση να το υλοποιήσει. Αυτό μπορεί να αφορά έναν φίλο, έναν εργοδότη ή – πιο συχνά – έναν ερωτικό σύντροφο.



Τι είναι το Future Faking;

Το future faking είναι, ουσιαστικά, η παροχή ψεύτικων υποσχέσεων για το μέλλον. Κάποιες φορές γίνεται χωρίς κακή πρόθεση: κάποιος μπορεί να ενθουσιαστεί υπερβολικά με τη σχέση και να προχωρά πιο γρήγορα απ’ όσο αντέχει, δίνοντας δεσμεύσεις που τελικά δεν μπορεί να τηρήσει.



Άλλες φορές, όμως, γίνεται σκόπιμα, με στόχο τη χειραγώγηση. Το future faking μπορεί να αποτελεί μέρος του love bombing, μιας τακτικής κατά την οποία κάποιος κατακλύζει το άλλο άτομο με προσοχή και έντονα συναισθήματα στα πρώτα στάδια της σχέσης, για να αλλάξει στάση μόλις νιώσει ότι έχει εξασφαλίσει τη δέσμευση.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr