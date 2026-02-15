H Dua Lipa με naked dress στην Berlinale

Για τη βραδιά επέλεξε ένα μαύρο διάφανο φόρεμα από δαντέλα του οίκου Chanel.



Η Dua Lipa έκλεψε την παράσταση στο κόκκινο χαλί της Berlinale και εμείς φυσικά κρατάμε σημειώσεις. Η 30χρονη σταρ εμφανίστηκε στο 2026 Berlinale International Film Festival για να στηρίξει τον αρραβωνιαστικό της, Callum Turner, στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας Rosebush Pruning που πραγματοποιήθηκε στο Berlinale Palast στο Βερολίνο. Και ναι, η εμφάνισή της ήταν από αυτές που δεν περνούν απαρατήρητες.





Για τη βραδιά επέλεξε ένα μαύρο διάφανο φόρεμα από δαντέλα του οίκου Chanel με κεντήματα και εφαρμοστή γραμμή που αγκάλιαζε το σώμα. Το φόρεμα είχε πιο ενισχυμένες λεπτομέρειες στο μπούστο και στο τελείωμα, δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον παιχνίδι υφών.

15.02.2026, 11:15