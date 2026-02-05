Ποιες είναι οι ιδανικές αφέλειες για το κάθε σχήμα προσώπου;

Οι πιο κολακευτικές επιλογές για κάθε σχήμα.



Οι αφέλειες είναι τεράστια τάση και αυτή τη σεζόν, με ολοένα και περισσότερα στιλ να ξεπηδούν στο feed μας. Από αφέλειες εμπνευσμένες από παλιές μούσες (βλ. Jane Birkin και Brigitte Bardot) μέχρι πιο στιλιζαρισμένες ή αυστηρές εκδοχές, είναι λογικό να αναρωτιόμαστε αν πρέπει να το τολμήσουμε.





Η ιδέα μας ενθουσιάζει αλλά η πράξη μπορεί να μας αγχώνει. Θα μας ταιριάζουν; Θα μπορούμε να τις φτιάχνουμε στο σπίτι; Κι αν το μετανιώσουμε; Επειδή οι αφέλειες θέλουν χρόνο για να μακρύνουν, αξίζει να κάνουμε μια μικρή έρευνα και να συζητήσουμε με έναν έμπειρο κομμωτή πριν πούμε το μεγάλο ναι. Η αλήθεια πάντως είναι ότι υπάρχει στυλ που ταιριάζει σε όλες μας αρκεί να ξέρουμε τι να ζητήσουμε.

05.02.2026, 18:00