Sabrina Carpender: Η αντίδρασή της στη νίκη του Bad Bunny στα Grammy που έγινε viral

Κατά τη διάρκεια της φετινής τελετής των Grammy Awards, ένα στιγμιότυπο με τη Sabrina Carpenter τράβηξε την προσοχή του κοινού και των social media. Τη στιγμή που ο Bad Bunny ανακοινώθηκε ως νικητής στην κατηγορία Album of the Year και την ώρα που ο τραγουδιστής έβγαζε τον ευχαριστήριο λόγο του, η κάμερα κατέγραψε την αντίδραση της pop star, η οποία αναπαράχθηκε ευρέως στο διαδίκτυο και μετατράπηκε σε meme.



