Η Δώρα Χρυσικού για τον καρκίνο: «Η εμπειρία του να προσπαθείς να σώσεις τη ζωή σου είναι αγριευτική»

Κάθε χρόνο η 4η ημέρα του Φεβρουαρίου είναι αφιερωμένη στην προσπάθεια που γίνεται για να νικηθεί ο καρκίνος, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που έχουν διαγνωστεί, έχουν αναμετρηθεί, και έχουν νικήσει ή έχουν φύγει από αυτήν την ασθένεια.Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, λοιπόν, η Δώρα Χρυσικού μοιράστηκε το δικό της μήνυμα για τη νόσο. Η ηθοποιός, που έχει μιλήσει ανοιχτά για τη διάγνωσή της με καρκίνο και την υστερεκτομή που υπεβλήθη αναφέρεται αναλυτικά στον φόβο που διακατέχει τους ασθενείς, στο γενναίο πρόσωπο που προσπαθούν να δείχνουν απέναντι στο άγνωστο της ασθένειας, αλλά και στο γεγονός πως η μεγαλύτερη νίκη όλων είναι η ζωή. Εξομολογείται πως αυτό που της λείπει περισσότερο είναι η ξεγνοιασιά σε σχέση με τον χρόνο, ενώ παραδέχεται πως αν ο καρκίνος είναι ένα πολύ σκληρό μάθημα, δεν θα ήθελε να το έχει πάρει ποτέ.