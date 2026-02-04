Ελληνικό πρόγραμμα μετατρέπει τα «δίχτυα-φαντάσματα» των θαλασσών μας σε βραβευμένα έπιπλα και αντικείμενα
Εδώ και χρόνια το BlueCycle, υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Λασκαρίδη, αξιοποιεί τα πλαστικά που προέρχονται από την αλιεία και τη ναυτιλία
Η ιστορία του ξεκίνησε το 2017, από το Second Nature, μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό δίδυμο The New Raw. Το ίδρυμα, θέλοντας να ευαισθητοποιήσει το κοινό για το πρόβλημα των εγκαταλελειμμένων διχτυών που βρίσκονται στη θάλασσα, γνωστών και ως «δίχτυα-φαντάσματα», μια από τις μεγαλύτερες απειλές για το θαλάσσιο οικοσύστημα παγκοσμίως, αλλά και για τη δυνατότητα αξιοποίησής τους μέσα από νέες τεχνολογίες, ανέλαβε την παραγωγή του ντοκιμαντέρ «Second Nature», το οποίο υλοποιήθηκε από την υποψήφια για Όσκαρ κινηματογραφίστρια Δάφνη Ματζιαράκη.
