«Stuffocation»: Πώς κατέληξαν τα ρούχα μας να ασφυκτιούν μέσα στην ντουλάπα;

Υπάρχουν πολλοί νεολογισμοί που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν καινούρια φαινόμενα, αλλά σίγουρα ένας από τους πιο επιτυχημένους είναι η λέξη «stuffocation», ένα υβρίδιο των «stuff» («πράγματα») και «suffocation» («ασφυξία»), που ταιριάζει απόλυτα στις αποπνικτικά γεμάτες ντουλάπες μας, όπου τα ρούχα μας πραγματικά μοιάζουν σαν να μην μπορούν να πάρουν ανάσα. Δεν φταίνε (μόνο) οι ανεπαρκείς αποθηκευτικοί χώροι των σπιτιών μας, φταίει κυρίως το γεγονός ότι έχουμε περισσότερα ρούχα από όσα μπορούμε να διαχειριστούμε.