Έφη Γούση: «Στον Μόρνο η κλιματική κρίση δεν αφορά ένα αόριστο μέλλον, είναι παρούσα»

Στο σκοτάδι του -1 της Στέγης, η οθόνη γίνεται πεδίο τελετουργίας. Στο Tectonic Riders, η Έφη Γούση συνθέτει ένα οραματικό, σχεδόν προγονικό σύμπαν: νεαρά κορίτσια, σαν σύγχρονες Αμαζόνες, διασχίζουν ένα άνυδρο, μεταποκαλυπτικό τοπίο της Στερεάς Ελλάδας και αναβιώνουν μια σωματική, μυθική δοκιμασία που θυμίζει τα μινωικά ταυροκαθάψια. Το έργο, που πρωτοπαρουσιάστηκε στο Πεδίον του Άρεως στο πλαίσιο των Plásmata 3, μοιάζει με μετα-σαμανικός ύμνος για το σώμα, τη γη και τη δυνατότητα αναγέννησης μέσα από την κοινότητα. Μια κινηματογραφική εμπειρία που δεν αφηγείται απλώς έναν μύθο αλλά τον ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μας. Η δημιουργός του, σκηνοθέτης και συνσεναριογράφος μαζί με την Αλεξάνδρα Κ*, Έφη Γούση, μας εξηγεί τον τρόπο που συνδέει τις σύγχρονες αμαζόνες με τα κορίτσια που συμμετείχαν στα Μινωικά Ταυροκαθάψια και μιλάει για την οικολογική ανησυχία ως εσωτερική ανάγκη και όχι ως trend στην τέχνη των ημερών μας.\