H Olivia Dean στα Grammys 2026: «Βρίσκομαι εδώ ως εγγονή ενός μετανάστη, είμαι προϊόν γενναιότητας»
Κέρδισε το βραβείο της Καλύτερης Πρωτοεμφανιζόμενης Καλλιτέχνιδας.

Η Olivia Dean, η ταλαντούχα Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός που γνωρίσαμε τον τελευταίο χρόνο, έγραψε ιστορία στην 68η τελετή των Grammy, κερδίζοντας το βραβείο «Best New Artist». Όταν ανέβηκε στη σκηνή, χρησιμοποίησε τη στιγμή για να τιμήσει την κληρονομιά της και να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και αναγνώρισης.

Διαβάστε όλα όσα είπε στο marieclaire.gr
