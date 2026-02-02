Βραβεία Grammy 2026: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις
MARIE CLAIRE

Βραβεία Grammy 2026: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις

Όπως πάντα, οι Α-listers έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους ενδυματολογικά.

Βραβεία Grammy 2026: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις
Ήταν μια μεγάλη χρονιά για τη μουσική, με περιοδείες, viral τραγούδια και δημοφιλή άλμπουμ μερικών από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της εποχής μας. Έτσι, η 68η απονομή των βραβείων Grammy, γιόρτασε τις καλύτερες μουσικές συνθέσεις και ηχογραφήσεις της χρονιάς αλλά στο κόκκινο χαλί προηγουμένως, οι Α-listers έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους ενδυματολογικά.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης