Βραβεία Grammy 2026: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις
Βραβεία Grammy 2026: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις
Όπως πάντα, οι Α-listers έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους ενδυματολογικά.
Όπως πάντα, οι Α-listers έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους ενδυματολογικά.
Ήταν μια μεγάλη χρονιά για τη μουσική, με περιοδείες, viral τραγούδια και δημοφιλή άλμπουμ μερικών από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της εποχής μας. Έτσι, η 68η απονομή των βραβείων Grammy, γιόρτασε τις καλύτερες μουσικές συνθέσεις και ηχογραφήσεις της χρονιάς αλλά στο κόκκινο χαλί προηγουμένως, οι Α-listers έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους ενδυματολογικά.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα